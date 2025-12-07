Marakana pala posle više od osam godina: Najgora forma u novijoj istoriji, neko hitno mora da ide iz kluba!

Hot sport pre 2 sata
Marakana pala posle više od osam godina: Najgora forma u novijoj istoriji, neko hitno mora da ide iz kluba!
Kako to obično ide, istorijskom nizu i Zvezdi presudio bivši fudbaler i veliki Zvezdaš! Na stadionu Rajko Mitić u nedelju od 17.00 časova Crvena zvezda je dočekala ekipu Vojvodine u derbiju 18. kola Superlige Srbije, gde su crveno-beli poraženi minimalnim rezultatom NAJAVA MEČA Duel pod vođstvom sudije Novaka Simovića neće biti lak za deljenje pravde, imajući u vidu formu crveno-belih i ambicije Vojvodine koja je ove sezone odigrala nekoliko impresivnih utakmica
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Novi šok za Crvenu zvezdu! Poraz za pad sa prvog mesta - šta dalje? Vojvodina pokorila Marakanu - kraj istorijskog rekorda…

Novi šok za Crvenu zvezdu! Poraz za pad sa prvog mesta - šta dalje? Vojvodina pokorila Marakanu - kraj istorijskog rekorda! (video+foto)

Kurir pre 48 minuta
Vojvodina opet kobna po Zvezdu! VIDEO

Vojvodina opet kobna po Zvezdu! VIDEO

B92 pre 1 sat
Zvezda opet razočarala, Vojvodina je srušila i na Marakani: Nema kraja mukama šampiona, Partizan se pita na vrhu

Zvezda opet razočarala, Vojvodina je srušila i na Marakani: Nema kraja mukama šampiona, Partizan se pita na vrhu

Mondo pre 2 sata
Vojvodina pobedila Zvezdu golčinom Petrovića, crveno-beli više nisu lideri Superlige

Vojvodina pobedila Zvezdu golčinom Petrovića, crveno-beli više nisu lideri Superlige

Nova pre 2 sata
Vojvodina opet šokirala Zvezdu! Šampion nokautiran na Marakani, presudio mu ljubimac "delija"! (foto/video)

Vojvodina opet šokirala Zvezdu! Šampion nokautiran na Marakani, presudio mu ljubimac "delija"! (foto/video)

Večernje novosti pre 2 sata
Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

Hot sport pre 5 sati
Partizan srušio Radnički u goleadi, deveta vezana pobeda crno-belih u Kragujevcu

Partizan srušio Radnički u goleadi, deveta vezana pobeda crno-belih u Kragujevcu

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaMarakanaVojvodinaSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Danas pre 19 minuta
ABA liga: Pobeda Partizana protiv Kluža

ABA liga: Pobeda Partizana protiv Kluža

Danas pre 54 minuta
Vladan Milojević posle poraza od Vojvodine: Idemo dalje, izdržaćemo

Vladan Milojević posle poraza od Vojvodine: Idemo dalje, izdržaćemo

Danas pre 2 sata
Saša Obradović pred meč protiv Bosne: Moramo da vodimo računa o nama i našoj igri

Saša Obradović pred meč protiv Bosne: Moramo da vodimo računa o nama i našoj igri

Danas pre 1 sat
Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Danas pre 3 sata