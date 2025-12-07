Vojvodina opet šokirala Zvezdu! Šampion nokautiran na Marakani, presudio mu ljubimac "delija"! (foto/video)

CRVENA zvezda se baš muči u Superligi Srbije u poslednje vreme. Vojvodina definitivno ne leži crveno-belima ove sezone. Novosađani su opet savladali šampiona države sa 1:0, ali ovoga puta u Beogradu.

FOTO: FK Crvena zvezda Izabranicima Vladana Milojevića je ovo treći poraz u šampionatu i sad zaostaju dva boda za Partizanom. Nije domaćin blistao, nije napravio mnogo pravih prilika, ali nije iskoristio šanse koje je stvorio. Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 55. minutu kad je Njegoš Petrović sjajnim udarcem iz daljine uspeo da savlada Mateusa koji je i danas imao nekoliko odličnih intervencija, no u toj situaciji nije mogao ništa da uradi. Nije želeo da