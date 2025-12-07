Vojvodina opet šokirala Zvezdu! Šampion nokautiran na Marakani, presudio mu ljubimac "delija"! (foto/video)

Večernje novosti pre 4 sati
Vojvodina opet šokirala Zvezdu! Šampion nokautiran na Marakani, presudio mu ljubimac "delija"! (foto/video)

CRVENA zvezda se baš muči u Superligi Srbije u poslednje vreme. Vojvodina definitivno ne leži crveno-belima ove sezone. Novosađani su opet savladali šampiona države sa 1:0, ali ovoga puta u Beogradu.

FOTO: FK Crvena zvezda Izabranicima Vladana Milojevića je ovo treći poraz u šampionatu i sad zaostaju dva boda za Partizanom. Nije domaćin blistao, nije napravio mnogo pravih prilika, ali nije iskoristio šanse koje je stvorio. Odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 55. minutu kad je Njegoš Petrović sjajnim udarcem iz daljine uspeo da savlada Mateusa koji je i danas imao nekoliko odličnih intervencija, no u toj situaciji nije mogao ništa da uradi. Nije želeo da
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Vredan trijumf za kraj kalendarske godine

Vredan trijumf za kraj kalendarske godine

RTK pre 1 sat
Novi šok za Crvenu zvezdu! Poraz za pad sa prvog mesta - šta dalje? Vojvodina pokorila Marakanu - kraj istorijskog rekorda…

Novi šok za Crvenu zvezdu! Poraz za pad sa prvog mesta - šta dalje? Vojvodina pokorila Marakanu - kraj istorijskog rekorda! (video+foto)

Kurir pre 11 minuta
Vojvodina opet kobna po Zvezdu! VIDEO

Vojvodina opet kobna po Zvezdu! VIDEO

B92 pre 3 sata
Marakana pala posle više od osam godina: Najgora forma u novijoj istoriji, neko hitno mora da ide iz kluba!

Marakana pala posle više od osam godina: Najgora forma u novijoj istoriji, neko hitno mora da ide iz kluba!

Hot sport pre 4 sati
Zvezda opet razočarala, Vojvodina je srušila i na Marakani: Nema kraja mukama šampiona, Partizan se pita na vrhu

Zvezda opet razočarala, Vojvodina je srušila i na Marakani: Nema kraja mukama šampiona, Partizan se pita na vrhu

Mondo pre 4 sati
Vojvodina pobedila Zvezdu golčinom Petrovića, crveno-beli više nisu lideri Superlige

Vojvodina pobedila Zvezdu golčinom Petrovića, crveno-beli više nisu lideri Superlige

Nova pre 4 sati
Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

Hot sport pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanDelijeMarakanaVojvodinaFK VojvodinaSuperligaderbiIzboriVladan MilojevićLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Ivaniševićeva trenerska priča ''završena sa Novakom''?

Ivaniševićeva trenerska priča ''završena sa Novakom''?

Sportske.net pre 1 minut
(VIDEO) Veliko iznenađenje u La Ligi, Selta odnela tri boda iz prestonice

(VIDEO) Veliko iznenađenje u La Ligi, Selta odnela tri boda iz prestonice

Danas pre 16 minuta
Crvena zvezda se suočava sa brojnim povredama uoči meča protiv Šturma

Crvena zvezda se suočava sa brojnim povredama uoči meča protiv Šturma

Danas pre 51 minuta
Karlos Sajnc: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Karlos Sajnc: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Danas pre 1 sat
Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Danas pre 1 sat