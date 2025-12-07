Zvezda opet razočarala, Vojvodina je srušila i na Marakani: Nema kraja mukama šampiona, Partizan se pita na vrhu

Crvena zvezda izgubila je od Vojvodine drugi put u Superligi ove jeseni.

Na "Marakani" je tim Vladana Milojevića srušio bivši vezista Zvezde, Njegoš Petrović, istrčavši kontru u 55. minutu i pogodivši veoma precizno sa oko 18 metara. Nije hteo da se raduje, iz poštovanja prema bivšem timu. Zvezda je i pre i posle tog meča pokušavala da stvori šansu, a i kada bi to uspevala, bili su to po običaju "mlaki" ili neprecizni udarci, mahom Bruna Duartea, Aleksandra Kataija i već dugo nepreciznog kapitena Mirka Ivanića. Posle jednog takvog lošeg