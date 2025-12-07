Učinak srpskih košarkaša u NBA ligi: Vukčević postigao 18, Nikola Jović ubacio 12, a Bogdanović devet poena

Dnevnik pre 12 minuta
Košarkaši Atlante pobedili su u gostima ekipu Vašingtona rezultatom 131:116 u utakmici NBA lige.

U pobedničkom timu briljirao je Džejlen Džonson, koji je ostvario tripl-dabl učinak od 30 poena, 12 skokova i 12 asistencija. Onjeka Okongvu je postigao 21 poen, dok je Nikil Aleksander-Voker dodao 17. Kod domaćih, najefikasniji je bio Si-Džej Mekolum sa 28 poena, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević za nešto više od 27 minuta na terenu zabeležio 18 poena, pet skokova i četiri asistencije uz jednu izgubljenu loptu. Košarkaši Atlante se nalaze na devetom mestu na
