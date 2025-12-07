Jović odličan u povratku za Majami: Vukčevič odigrao partiju sezone

Uprkos tome što igra za jednu od najgorih ekipa u NBA ligi, Tristan Vukčević našao je svoje mesto u rosteru Vašingtona.

Bivši košarkaš Partizana imao je još jednu zapaženu partiju u NBA ligi, upisavši četvrtu utakmicu zaredom na kojoj je imao dvocifreni broj poena, ali, nažalost, to nije pomoglo njegovim Vizardsima da izbegnu poraz 19. poraz u sezoni. Ovaj put od Atlante - 131:116. Tristan Vukčević dobio je šansu za klupe i pristojnu minutažu. A, utakmicu je završio kao drugi strelac ekipe iz Mekaluma, postigavši 18 poena (7/14 iz igre) uz pet skokova i četiri asistencije. To je