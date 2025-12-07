Entoni Dejvis srušio Hjuston! Dalas stigao do pobede, uz sjajan meč iskusnog centra! (video)

Kurir pre 1 sat
Entoni Dejvis srušio Hjuston! Dalas stigao do pobede, uz sjajan meč iskusnog centra! (video)
U noći između subote i nedelje odigrano je ukupno šest mečeva NBA lige, a na terenu su bili i srpski košarkaši - Tristan Vukčević odigrao je sjajnu partiju u porazu Vašingtona od Atlante, igrao je i Nikola Jović, a na teren se konačno vratio Bogdan Bogdanović. Takođe, Dalas Maveriksi savladali su Hjuston Roketse sa 122:109, uz fenomenalnu partiju Entonija Dejvisa koji je meč završio sa 29 poena, osam skokova i dve asistencije. Pogledajte najzanimljivije detalje sa
Ključne reči

KošarkaNBAVašingtonBogdan BogdanovićTristan Vukčević

