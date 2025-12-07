Festival česnica u ponedeljak u Staroj skupštini u Kragujevcu

Festival božićnog kolača ČESNICA biće organizovan u ponedeljak, 8. decembra sa početkom u 10 časova u prostoru Stare skupštine Narodnog muzeja Šumadije.

Manifestaciju Festival božićnog kolača ČESNICA u Kragujevcu sprovodi Kancelarija za kulturnu diplomatiju a u saradnji sa Narodnim muzejom Šumadije u Kragujevcu. Festival božićnog kolača ČESNICA realizuje se ove godine po četvrti put, a u Kragujevcu po drugi i deo je regionalne manifestacije Festvial božićnog kolača ČESNICA koju Kancelarija za kulturnu diplomatiju ove godine održava u pet zemalja regiona i trinaest opština i gradova. U 2025. ČESNICA u Kragujevcu