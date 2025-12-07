Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

Velika pobeda Partizana1 Partizan je danas u popodnevnom terminu od 15.00 časova u Kragujevcu savladao Radnički rezultatom 2:4 u jednom meču prepunom uzbuđenja.

NAJAVA MEČA Duel pod vođstvom sudije Stanka Ostraćanina mogao bi da ima veliki takmičarski značaj, jer crno-beli čekaju eventualni kiks Crvene zvezde protiv Vojvodine. Nenad Stojaković ima određenih problema sa sastavom uoči svog debitantskog gostovanja na klupi Parnog valjka. Zbog povrede Jurčevića prinuđen je da improvizuje na poziciji levog beka, dok Abulmalik nije kalibar za crno-bele. Mladi stručnjak u meč ulazi sa polovičnim učinkom od jednog pobede i proaza.