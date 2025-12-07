Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

pre 58 minuta
Partizan ponovo pobedio u prvenstvu: Jovan Milošević će biti veliki igrač!

Velika pobeda Partizana1 Partizan je danas u popodnevnom terminu od 15.00 časova u Kragujevcu savladao Radnički rezultatom 2:4 u jednom meču prepunom uzbuđenja.

NAJAVA MEČA Duel pod vođstvom sudije Stanka Ostraćanina mogao bi da ima veliki takmičarski značaj, jer crno-beli čekaju eventualni kiks Crvene zvezde protiv Vojvodine. Nenad Stojaković ima određenih problema sa sastavom uoči svog debitantskog gostovanja na klupi Parnog valjka. Zbog povrede Jurčevića prinuđen je da improvizuje na poziciji levog beka, dok Abulmalik nije kalibar za crno-bele. Mladi stručnjak u meč ulazi sa polovičnim učinkom od jednog pobede i proaza.
POLUVREME - Zvezda konkretnija, Voša propustila najbolju šansu

Crvena zvezda - Vojvodina uživo: Voša preti pod severom, Mateus spasava crveno-bele!

Fudbaleri Partizana u Kragujevcu pobedili Radnički 1923

Partizan srušio Radnički u goleadi, deveta vezana pobeda crno-belih u Kragujevcu

Velika šansa za Vošu, Mateus ponovo heroj Zvezde

Crvena zvezda - Vojvodina: Borba na Marakani, Zvezda kruži oko Rosića!

Milošević heroj Partizana! Crno-beli slavili na "Čika Dači", ali je Radnički sam sebe pobedio - ko ne postigne gol na vreme, biva kažnjen!

