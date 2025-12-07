Protest sudija i tužilaca zbog političkih pritisaka na pravosuđe

Više stotina ljudi okupilo se na protestu na koji je pozvala grupa sudija i tužilaca zbog političkih pritisaka na pravosuđe, koje vide u najavljenim promenama pravosudnih zakona i reorganizaciji tužilaštava.

Milimir Lukić, sudija Apelacionog suda, rekao je da „najavljenom izmenom zakona Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) „definitivno gubi svoju autonomiju i samostalnost, kao svoje naročito svojstvo koje mora da ima“. -Onog trenutka kada TOK postane deo Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, direktna posledica će biti gubitak njegove institucionalne sposobnosti rada, a u krajnjem će rezultirati prvo slabljenjem, a potom i nestankom i sudskih organa nadležnih za