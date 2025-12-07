Danas počinje legalizacija po novim pravilima: Evo šta je potrebno da bi bili "svoj na svome"

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Građani će moći da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija koje će biti dostupne do kraja godine, a uz pomoć ovlašćenih službenika pošte koji će za njih popuniti i podneti elektronsku prijavu. Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi. Od plaćanja naknade oslobođeni su: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa