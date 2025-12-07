U ponedeljak počinje prijavljivanje nelegalnih objekata

Moj Novi Sad pre 1 sat
U ponedeljak počinje prijavljivanje nelegalnih objekata

U ponedeljak, 8. decembra, počinje prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima.

Procenjuje se da u Srbiji ima oko pet miliona nelegalnih objekata. Zakon omogućava građanima da nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar uz niže troškove i kroz jednostavnu proceduru. Prijave se mogu predati u bilo kojoj opštini i u više od 580 objekata "Pošta Srbije", ali i putem internet stranice svojnasvome.gov.rs, a građani će za to imati rok od 60 dana – od 8. decembra do 8. februara. O prijavi objekta odlučuje jedan organ – Agencija za prostorno
