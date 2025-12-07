Partizanu neće biti lako protiv Kluža! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 32 minuta
Partizanu neće biti lako protiv Kluža! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Beogradski crno-beli su treći na tabeli Grupe A sa pet pobeda i jednim porazom, dok je Kluž, nakon četiri uzastopna trijumfa u ABA ligi, drugi sa skorom 5/2.

Kladionice su ulogu favorita prepustile Partizanu, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.65, dok se trijumf Kluža plaća koeficijentom 2.25. Partizan je u svom prošlom meču, prvom nakon ostavke Željka Obradovića, pobedio Bajern Minhen (92:85), i prekinuo niz od tri uzastopna poraza u Evroligi. Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Kluža biti veoma zahtevna i dodao da je za pobedu u tom
