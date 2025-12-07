SASTAVI - Stojke ne brani protiv Partizana, Aranđel počinje za crno-bele!

Jedan od derbija 18. kola Super lige Srbije igra se od 15 časova na ''Čika Dači'' u Kragujevcu, gde će Radnički dočekati ekipu Partizana.

Startne postave su već objavljene, a ono što privlači najveću pažnju je što nekadašnji golman Partizana i reprezentacije Srbije Vladimir Stojković ipak neće početi ovaj meč, iako je protiv crno-belih bio sjajan početkom sezone, kada je Partizan u poslednjim trenucima slavio sa 2:1. Prednost je dobio mladi Luka Lijeskić. Gol odluke u tom meču postigao je Aranđel Stojković koji se danas posle duže pauze vratio u startnu postavu Partizana. Radnički: Lijeskić -