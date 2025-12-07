Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Kurir pre 11 minuta
Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Najmanje 18 migranata koji su pokušali da pređu Sredozemno more u gumenom čamcu poginuli su kada je brod potonuo južno od ostrva Krit, saopštila je grčka obalska straža.

Polupotopljeno plovilo danas je pronašao turski trgovački brod koji je slučajno prolazio pored mesta nesreće. Dva preživela putnika su spasena, a operacija spasavanja i dalje traje u potrazi za eventualnim preživelima, prenosi grčki javni servis ERT. Tela poginulih migranata pronađena su unutar plovila, a pretpostavlja se da su umrli od hipotermije i gladi, jer su dugo bili izloženi lošem vremenu. Dvoje preživelih je reklo vlastima da se čamcem nije moglo
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zemljotres pogodio balkansku zemlju Osetio se u nekoliko gradova, bilo je i naknadnih potresa

Zemljotres pogodio balkansku zemlju Osetio se u nekoliko gradova, bilo je i naknadnih potresa

Blic pre 2 sata
(Video) Totalni haos na ulicama Grčke Lete šok bombe, bačen i suzavac: Veliki sukob policije i demonstranata: Privedeno više…

(Video) Totalni haos na ulicama Grčke Lete šok bombe, bačen i suzavac: Veliki sukob policije i demonstranata: Privedeno više od 30 osoba!

Blic pre 4 sati
Balkan prva linija fronta u novom hladnom ratu "Zmajeva glava" postaje glavni plen oko kojeg se otimaju dve velike sile, a…

Balkan prva linija fronta u novom hladnom ratu "Zmajeva glava" postaje glavni plen oko kojeg se otimaju dve velike sile, a zemlja "između dve vatre"

Blic pre 1 dan
Zemljotres jačine 7 stepeni Rihtera pogodio Aljasku, Grčku 4,6 stepeni

Zemljotres jačine 7 stepeni Rihtera pogodio Aljasku, Grčku 4,6 stepeni

RTV pre 2 sata
Tragedija kod Krita: 18 migranata poginulo u brodolomu

Tragedija kod Krita: 18 migranata poginulo u brodolomu

Euronews pre 2 sata
Zatreslo se, snažno: 6,3 stepena MAPA

Zatreslo se, snažno: 6,3 stepena MAPA

B92 pre 2 sata
Zemljotres jačine 4,6 Rihtera pogodio Grčku

Zemljotres jačine 4,6 Rihtera pogodio Grčku

Politika pre 2 sata

Ključne reči

GrčkaKrit

Svet, najnovije vesti »

Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Užas kod krita, utopilo se 18 osoba Našao ih brod koji je slučajno prolazio

Kurir pre 11 minuta
Najveća zaplena kokaina za dve decenije: Američka obalska straža otkrila više od devet tona droge (video)

Najveća zaplena kokaina za dve decenije: Američka obalska straža otkrila više od devet tona droge (video)

Kurir pre 11 minuta
Operacija "Pacifička zmija": Američka obalska straža zaplenila više od 9 tona kokaina (video)

Operacija "Pacifička zmija": Američka obalska straža zaplenila više od 9 tona kokaina (video)

Kurir pre 1 minut
Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

Politika pre 6 minuta
Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Britanija: Požar zahvatio istorijsku balsku dvoranu, vatrogasne ekipe na licu mesta

Politika pre 6 minuta