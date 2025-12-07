"Jako smo blizu konačnog dogovora, ostala su još samo dva pitanja": Oglasio se Trampov izaslanik za Ukrajinu

Izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu izjavio je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini "zaista blizu" i da sada zavisi od rešavanja dva glavna nerešena pitanja, budućnosti ukrajinske regije Donbas i nuklearne elektrane Zaporožje.

Rusija je u februaru 2022. pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu, nakon osam godina sukoba između proruskih separatista i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast. Rat u Ukrajini je, nakon Drugog svetskog rata, evropski sukob sa najviše žrtava, a izazvao je i najdublji sukob između Rusije i Zapada od Hladnog rata. Posebni američki izaslanik za Ukrajinu, Kit Kelog, koji bi sa te funkcije trebalo da odstupi u januaru, izjavio je pred