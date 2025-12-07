Nema titule za prvaka Formule 1: Evo zašto je FIA odbila da mu uruči pehar

Vozač Meklarena Lando Noris (26) postao je šampion Formule 1, ali nije mu uručena titula, već će je dobiti u ruke u Taškentu, u Uzbekistanu, 12. decembra.

Te večeri će na svečanoj ceremoniji biti nagrađen zasluženim peharom, kao i ostali šampioni svih FIA serija. Zbog toga, dok su Maks Ferstapen, Oskar Pijastri i Lando Noris stajali na pobedničkom podijumu u Abu Dabiju, mestu krunisanja novog šampiona F1, kraj njih nije bio pravi trofej, već replika, dok je original sve vreme bio u Londonu. Zvanično objašnjenje Svetske automobilske federacije je da pehar nije mogao da putuje u Abu Dabi, jer je u Londonu moralo da