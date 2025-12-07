Nema titule za prvaka Formule 1: Evo zašto je FIA odbila da mu uruči pehar

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Nema titule za prvaka Formule 1: Evo zašto je FIA odbila da mu uruči pehar

Vozač Meklarena Lando Noris (26) postao je šampion Formule 1, ali nije mu uručena titula, već će je dobiti u ruke u Taškentu, u Uzbekistanu, 12. decembra.

Te večeri će na svečanoj ceremoniji biti nagrađen zasluženim peharom, kao i ostali šampioni svih FIA serija. Zbog toga, dok su Maks Ferstapen, Oskar Pijastri i Lando Noris stajali na pobedničkom podijumu u Abu Dabiju, mestu krunisanja novog šampiona F1, kraj njih nije bio pravi trofej, već replika, dok je original sve vreme bio u Londonu. Zvanično objašnjenje Svetske automobilske federacije je da pehar nije mogao da putuje u Abu Dabi, jer je u Londonu moralo da
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Pjastri: Sezona puna uspona i padova, ali ponosan sam

Pjastri: Sezona puna uspona i padova, ali ponosan sam

Sport klub pre 34 minuta
„Nadam se da će ostati svoj“: Moćne reči za novog šampiona Formule 1

„Nadam se da će ostati svoj“: Moćne reči za novog šampiona Formule 1

Nova pre 24 minuta
Sainc oduševljen titulom Britanca: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Sainc oduševljen titulom Britanca: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Kurir pre 4 minuta
Sainc: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Sainc: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Radio sto plus pre 1 sat
Noris: "Neverovatan je osećaj osvojiti titulu, želim da uživam"

Noris: "Neverovatan je osećaj osvojiti titulu, želim da uživam"

Sportske.net pre 1 sat
Kakav savet je Hamilton dao Norisu pre osvajanja titule?

Kakav savet je Hamilton dao Norisu pre osvajanja titule?

Sport klub pre 3 sata
Maks: Lando zasluženo prvak, uživao sam u borbi za titulu

Maks: Lando zasluženo prvak, uživao sam u borbi za titulu

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarFormula 1LondonAbu Dabi

Sport, najnovije vesti »

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Danas pre 19 minuta
ABA liga: Pobeda Partizana protiv Kluža

ABA liga: Pobeda Partizana protiv Kluža

Danas pre 54 minuta
Vladan Milojević posle poraza od Vojvodine: Idemo dalje, izdržaćemo

Vladan Milojević posle poraza od Vojvodine: Idemo dalje, izdržaćemo

Danas pre 2 sata
Saša Obradović pred meč protiv Bosne: Moramo da vodimo računa o nama i našoj igri

Saša Obradović pred meč protiv Bosne: Moramo da vodimo računa o nama i našoj igri

Danas pre 1 sat
Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Danas pre 3 sata