Panović: Tragedija Srbije u tome što izbori nikakvu krizu ne mogu da reše

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Panović: Tragedija Srbije u tome što izbori nikakvu krizu ne mogu da reše

Tragedija Srbije je u tome što izbori nikakvu krizu ne mogu da reše, već mogu da budu samo legitimacijska poluga i za vlast i za one koji pretenduju da preuzmu vlast, kaže programski direktor Demostata Zoran Panović.

On je u serijalu Kvaka 23 Novinske agencije FoNet rekao da bi u ovakvoj atmosferi izbori na svim nivoima bili vrlo neizvestan poduhvat za sve aktere. Kako navodi, i sada se pokazuje jedna vrsta pravilnosti koju Demostat u kontinuitetu uočava u istraživanjima – da homogenoj, organizaciono i logistički jakoj vlasti može da parira samo jedinstven i snažan opozicioni front. ”Da su kolone dobre, i Vučić bi ih imao. Ali Vučić dodaje kolone opoziciji, a svoju pravu kolonu
