Prognoza vremena za Srbiju 7. i 8. decembar 2025: Oblačno i hladno sa maglom i sunčanim intervalima sutra

Naslovi.ai pre 54 minuta

Danas oblačno i hladno sa kišom i snegom na planinama, sutra magla ujutru i pre podne, a posle podne sunčani intervali i stabilizacija vremena.

Danas u Srbiji pretežno oblačno i kišovito vreme, na planinama sneg, uz maglu u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Temperatura od 3 do 6 stepeni ujutru, dnevna od 7 do 10 stepeni. Pressek N1 Info

Sutra ujutru očekuje se magla i niska oblačnost, naročito u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje, sa mogućom slabom kišom ili rosuljom. Sredinom dana i posle podne biće sunčanih intervala u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Vetar slab i promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Dnevnik Telegraf

Vetar danas slab i promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne umeren istočni i jugoistočni. U Beogradu oblačno sa povremenom slabom kišom i temperaturom do 8 stepeni. Prognoze za naredne dane ukazuju na stabilizaciju vremena i suvo vreme od ponedeljka, uz postepeni porast temperatura. Novi magazin Mondo Glas juga Telegraf