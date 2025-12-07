Prognoza vremena za Srbiju 7. i 8. decembar 2025: Oblačno i hladno sa maglom i sunčanim intervalima sutra

Naslovi.ai pre 54 minuta
Prognoza vremena za Srbiju 7. i 8. decembar 2025: Oblačno i hladno sa maglom i sunčanim intervalima sutra

Danas oblačno i hladno sa kišom i snegom na planinama, sutra magla ujutru i pre podne, a posle podne sunčani intervali i stabilizacija vremena.

Danas u Srbiji pretežno oblačno i kišovito vreme, na planinama sneg, uz maglu u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Temperatura od 3 do 6 stepeni ujutru, dnevna od 7 do 10 stepeni. Pressek N1 Info

Sutra ujutru očekuje se magla i niska oblačnost, naročito u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje, sa mogućom slabom kišom ili rosuljom. Sredinom dana i posle podne biće sunčanih intervala u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Vetar slab i promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Dnevnik Telegraf

Vetar danas slab i promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne umeren istočni i jugoistočni. U Beogradu oblačno sa povremenom slabom kišom i temperaturom do 8 stepeni. Prognoze za naredne dane ukazuju na stabilizaciju vremena i suvo vreme od ponedeljka, uz postepeni porast temperatura. Novi magazin Mondo Glas juga Telegraf

Povezane vesti »

Oblačno i hladno sa maglom i sunčanim intervalima sutra

Oblačno i hladno sa maglom i sunčanim intervalima sutra

RTV Novi Pazar pre 24 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. decembra)

Pressek pre 1 sat
Oblačno i hladno, sledeće nedelje stabilizacija vremena

Oblačno i hladno, sledeće nedelje stabilizacija vremena

RTK pre 1 sat
Vremenska prognoza za 8. decembar: Ujutru magla, ponegde kiša rosulja, popodne sunčani intervali

Vremenska prognoza za 8. decembar: Ujutru magla, ponegde kiša rosulja, popodne sunčani intervali

Novi magazin pre 44 minuta
Magla ne popušta: Sledećih sedam dana jutra u potpunom sivilu

Magla ne popušta: Sledećih sedam dana jutra u potpunom sivilu

Dnevnik pre 59 minuta
RHMZ objavio najnoviju prognozu: Sutra nas očekuju oblaci i magla, a onda sledi nagla promena

RHMZ objavio najnoviju prognozu: Sutra nas očekuju oblaci i magla, a onda sledi nagla promena

Alo pre 49 minuta
Sumorno vreme se nastavlja: oblaci, magla, kratak dan, a ovo su podaci o zagađenju vazduha

Sumorno vreme se nastavlja: oblaci, magla, kratak dan, a ovo su podaci o zagađenju vazduha

Telegraf pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaSnegKragujevac

Društvo, najnovije vesti »

BLOG Protesti ispred Ustavnog suda u Beogradu, skup podrške u Novom Sadu, u Narodnom pozorištu štrajk upozorenja

BLOG Protesti ispred Ustavnog suda u Beogradu, skup podrške u Novom Sadu, u Narodnom pozorištu štrajk upozorenja

N1 Info pre 19 minuta
„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici“: Sa skupa podrške profesoru Radivoju Jovoviću

Danas pre 24 minuta
„Dizajn poput džeza": Svetsko nasleđe jedinstvenog arhitekte Frenka Gerija

„Dizajn poput džeza": Svetsko nasleđe jedinstvenog arhitekte Frenka Gerija

BBC News pre 24 minuta
MUP pokrenuo akciju „Dobro pazi – voz nailazi“

MUP pokrenuo akciju „Dobro pazi – voz nailazi“

Danas pre 19 minuta
Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata – rok 60 dana

Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata – rok 60 dana

Jugmedia pre 14 minuta