Oblačno i hladno, sledeće nedelje stabilizacija vremena

RTK pre 7 sati
Oblačno i hladno, sledeće nedelje stabilizacija vremena

Vreme danas oblačno i hladno, sa maksimalnom temperaturom do 10 stepeni.

Na planinama sneg. U brdsko -planinskim predelima na jugu i jugozapadu magla. Najniža temperatura biće od tri do šest, a najviša od sedam do 10 stepeni. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo, dok će u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana biti maglovit. Duvaće slab i promenljiv vetar, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni. Sledeće sedmice najavljena je stabilizacija vremena. U jutarnjim satima česta će biti
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Prognoza vremena za Srbiju 7. decembar 2025: Oblačno i hladno sa kišom, snegom i maglom tokom večeri i noći

Prognoza vremena za Srbiju 7. decembar 2025: Oblačno i hladno sa kišom, snegom i maglom tokom večeri i noći

Naslovi.ai pre 1 sat
(Mapa) Pogledajte kako sneg stiže u Srbiju! Zna se tačan sat kada će početi da pada, a i lokacije: RHMZ najavio i šta čeka…

(Mapa) Pogledajte kako sneg stiže u Srbiju! Zna se tačan sat kada će početi da pada, a i lokacije: RHMZ najavio i šta čeka Beograd

Blic pre 1 sat
Sneg stiže u Srbiju, poznato kada i gde će padati: Radarski snimci otkrili koji delovi su na udaru (foto)

Sneg stiže u Srbiju, poznato kada i gde će padati: Radarski snimci otkrili koji delovi su na udaru (foto)

Mondo pre 1 sat
Vremenska prognoza za sutra (8. decembar): Magla, niska oblačnost i lokalni sunčani intervali

Vremenska prognoza za sutra (8. decembar): Magla, niska oblačnost i lokalni sunčani intervali

Serbian News Media pre 5 sati
Oblačno i hladno sa maglom i sunčanim intervalima sutra

Oblačno i hladno sa maglom i sunčanim intervalima sutra

RTV Novi Pazar pre 6 sati
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. decembra)

Pressek pre 7 sati
Magla ne popušta: Sledećih sedam dana jutra u potpunom sivilu

Magla ne popušta: Sledećih sedam dana jutra u potpunom sivilu

Dnevnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Dnevnik Hanibala Kovača: Verujem da će studenti odoleti udarima BIA i naprednjaka

Dnevnik Hanibala Kovača: Verujem da će studenti odoleti udarima BIA i naprednjaka

Danas pre 1 sat
Lica i naličja dobitnika Nobelove nagrade

Lica i naličja dobitnika Nobelove nagrade

Danas pre 1 sat
Hamas spreman da razgovara o zamrzavanju ili skladištenju svog oružja

Hamas spreman da razgovara o zamrzavanju ili skladištenju svog oružja

Beta pre 26 minuta
Poznati svetski muzej opet u problemima: U Luvru oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Poznati svetski muzej opet u problemima: U Luvru oštećena dela u Odeljenju egipatskih antikviteta

Nova pre 30 minuta
Studenti iz Blokade info: Naša stranica uklonjena sa Vikipedije

Studenti iz Blokade info: Naša stranica uklonjena sa Vikipedije

Nova pre 1 minut