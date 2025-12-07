Oblačno i hladno, sledeće nedelje stabilizacija vremena

Vreme danas oblačno i hladno, sa maksimalnom temperaturom do 10 stepeni.

Na planinama sneg. U brdsko -planinskim predelima na jugu i jugozapadu magla. Najniža temperatura biće od tri do šest, a najviša od sedam do 10 stepeni. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo, dok će u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana biti maglovit. Duvaće slab i promenljiv vetar, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni. Sledeće sedmice najavljena je stabilizacija vremena. U jutarnjim satima česta će biti