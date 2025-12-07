Prognoza vremena za Srbiju 7. decembar 2025: Oblačno i hladno sa kišom, snegom i maglom tokom večeri i noći

Naslovi.ai pre 2 sata

Večeras i noću u Srbiji oblačno sa mestimičnom kišom i snegom na planinama, u Beogradu mogućnost slabe kiše i magle.

Tokom večeri i noći u Srbiji se prognozira oblačno vreme sa mestimičnom slabom kišom, a na visokim planinama kratkotrajno sa slabim snegom. U Beogradu se očekuje oblačno vreme sa mogućnošću slabe kiše i formiranja magle. Vetar će biti slab, severni i severozapadni. Blic

Danas u Srbiji pretežno oblačno i kišovito vreme, na planinama sneg, uz maglu u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Temperatura od 3 do 6 stepeni ujutru, dnevna od 7 do 10 stepeni. Sutra ujutru očekuje se magla i niska oblačnost, naročito u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje, sa mogućom slabom kišom ili rosuljom. Sredinom dana i posle podne biće sunčanih intervala u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Vetar slab i promenljiv, na istoku umeren zapadni i severozapadni. RTV Novi Pazar Dnevnik Telegraf