U Novom Sadu održana svečana akademija povodom 150 godina od rođenja Mileve Marić

Telegraf.rs/Tanjug
Svečana akademija povodom 150 godina od rođenja srpske naučnice Mileve Marić Ajnštajn održana je večeras u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu uz prisustvo predsednika Vlade Republike Srbije Đura Macuta, predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković i gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina.

Prema rečima premijera Srbije, Mileva Marić Ajnštajn u teško vreme pokazala je kako znanje može daleko da dogura. „Danas obeležavamo 150 godina od rođenja Mileve Marić Ajnštajn. Njena istrajnost i rad, uprkos teškom životu, u vreme kad žene nisu imale puno šansi, pokazatelj je kako hrabrost može savladati sve prepreke“, rekao je Macut. On je naveo da treba dati podršku mladim naučnicima vodeći se primerom Mileve Marić i da je ponosan što brojni srpski istraživači i
