Mask pozvao na ukidanje Evropske unije nakon kazne za njegovu društvenu mrežu X

Posle presude Evropske komisije za kršenje DSA, Mask žestoko napao Brisel, najavio tužbe protiv svake države EU

Američki milijarder Ilon Mask pozvao je danas na ukidanje Evropske unije nakon što je EU kaznila njegovu društvenu mrežu X sa 120 miliona evra zbog kršenja zakona o transparentnosti. „EU bi trebalo da bude ukinuta i suverenitet vraćen pojedinačnim državama, kako bi vlade bolje predstavljale svoj narod", napisao je Mask u objavi na mreži X. U nizu objava na toj mreži, milijarder je oštro kritikovao zvaničnike koji su izrekli ovu kaznu i zapretio da će preduzeti
