Tramp dobio nagradu za mir

Radio 021 pre 12 minuta  |  Tanjug
Američkom predsedniku Donaldu Trampu na žrebu za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine dodeljena je nedavno ustanovljena nagrada za mir Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija (FIFA).

Trampu je nagradu u Vašingtonu uručio predsednik FIFA Đani Infantino, koji je tom prilikom rekao da time odaje priznanje američkom predsedniku za njegove akcije u "promovisanju mira i jedinstva širom sveta". "Ovo je ono što želimo od lidera - lidera koji brine o narodu. Ovo je tvoja nagrada, ovo je tvoja nagrada za mir", rekao je Infantino prilikom uručenja nagrade, prenosi AP. Tramp je zahvalio svojoj porodici, uključujući suprugu Melaniju Tramp, i pohvalio
