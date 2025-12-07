Četiri gola Partizana u Kragujevcu

Fudbaleri Partizana pobedili su u gostima Radnički iz Kragujevca sa 4:2 u utakmici 18. kola Superlige Srbije.

Partizan se ubedljivom pobedom vratio na lidersku poziciju domaćeg šampionata. Crno-beli su uspeli da se nametnu od samog starta meča. Gosti su uspeli da iskoriste već prvu dobru priliku koja im se ukazala. Ugrešić je u 20. minutu uposlio Trifunovića koji je matirao Luku Lijeskića i doneo ekipi 1:0. Samo dva minuta kasnije Jovan Milošević postigao je drugi gol za ekipu Nenada Stojakovića. Radnički je od ovog trenutka zaigrao otvorenije, sa više napada ka golu