Četiri gola Partizana u Kragujevcu

RTS pre 54 minuta
Četiri gola Partizana u Kragujevcu

Fudbaleri Partizana pobedili su u gostima Radnički iz Kragujevca sa 4:2 u utakmici 18. kola Superlige Srbije.

Partizan se ubedljivom pobedom vratio na lidersku poziciju domaćeg šampionata. Crno-beli su uspeli da se nametnu od samog starta meča. Gosti su uspeli da iskoriste već prvu dobru priliku koja im se ukazala. Ugrešić je u 20. minutu uposlio Trifunovića koji je matirao Luku Lijeskića i doneo ekipi 1:0. Samo dva minuta kasnije Jovan Milošević postigao je drugi gol za ekipu Nenada Stojakovića. Radnički je od ovog trenutka zaigrao otvorenije, sa više napada ka golu
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Trener Partizana progovorio nakon velike pobede: Na jednoj stvari obavezno mora da se radi!

Trener Partizana progovorio nakon velike pobede: Na jednoj stvari obavezno mora da se radi!

Hot sport pre 39 minuta
Partizan slavio u ludom meču sa šest golova u srcu Šumadije

Partizan slavio u ludom meču sa šest golova u srcu Šumadije

Sputnik pre 54 minuta
Partizan u goleadi pobedio Radnički u Kragujevcu

Partizan u goleadi pobedio Radnički u Kragujevcu

Euronews pre 24 minuta
Partizan odneo sva tri boda iz Kragujevca: Goleada na "Čika Dači", Radnički završio utakmicu s igračem manje

Partizan odneo sva tri boda iz Kragujevca: Goleada na "Čika Dači", Radnički završio utakmicu s igračem manje

Dnevnik pre 39 minuta
Stojaković: "Imali smo potpunu kontrolu"; Puzigaća: "Meč rešen posle isključenja i penala..."

Stojaković: "Imali smo potpunu kontrolu"; Puzigaća: "Meč rešen posle isključenja i penala..."

Sportske.net pre 39 minuta
Osmeh na licu posle nove pobede! Stojaković: Pozdrav za sve navijače Partizana!

Osmeh na licu posle nove pobede! Stojaković: Pozdrav za sve navijače Partizana!

Kurir pre 34 minuta
TVITOVI - Jovan Milošević oduševio navijače Partizana, jedan razočarao: "Kako zarađuje igrajući fudbal..."

TVITOVI - Jovan Milošević oduševio navijače Partizana, jedan razočarao: "Kako zarađuje igrajući fudbal..."

Sportske.net pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanSuperligaKragujevac

Sport, najnovije vesti »

Lando Noris novi šampion sveta u Formuli 1

Lando Noris novi šampion sveta u Formuli 1

Danas pre 59 minuta
Novi Pazar na gostovanju pobedio IMT

Novi Pazar na gostovanju pobedio IMT

Radio sto plus pre 44 minuta
Revanš Traktoristima: IMT – Novi Pazar 2:3

Revanš Traktoristima: IMT – Novi Pazar 2:3

RTV Novi Pazar pre 34 minuta
Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju – Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

Ferstapenu nedovoljna pobeda u Abu Dabiju – Noris osvojio prvu titulu u Formuli 1

Auto blog pre 39 minuta
Roma zasela na čelo, pa skroz "usporila" - Poraz i od Kaljarija je dokaz da Gasp nema šampionski tim

Roma zasela na čelo, pa skroz "usporila" - Poraz i od Kaljarija je dokaz da Gasp nema šampionski tim

Sportske.net pre 59 minuta