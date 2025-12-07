Protest sudija i tužilaca ispred Ustavnog suda u Beogradu, skup podrške Radivoju Jovoviću u Novom Sadu

RTS pre 52 minuta
Protest sudija i tužilaca ispred Ustavnog suda u Beogradu, skup podrške Radivoju Jovoviću u Novom Sadu

Grupa sudija i tužilaca iz cele Srbije okupila se ispred Ustavnog suda u Beogradu na protestu protiv, kako su poručili, političkih pritisaka na pravosuđe. U Novom Sadu, građani i studenti u blokadi organizovali su skup podrške pokrajinskom poslaniku PSG-a i docentu Radivoju Jovoviću.

Protest grupe sudija i tužilaca, uz podršku građana i studenata u blokadi, održava se, kako su rekli, pre svega zbog toga što tužiteljki iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije bilo dozvoljeno da izvrši uviđaj posle incidenta u šatorskom naselju ispred Skupštine. Sudija Apelacionog suda u Beogradu u Odeljenju za organizovani kriminal Milomir Lukić rekao je na protestu ispred Ustavnog suda da najavljene izmene zakona koje se tiču Tužilaštva za
