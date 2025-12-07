Jak potres na granici SAD-a i Kanade

SEEbiz pre 1 sat
NEW YORK - Snažan potres magnitude 7.0 pogodio je jučer udaljeno područje na granici između američke savezne države Aljaske i kanadskog teritorija Yukon.

Nije izdano upozorenje na tsunami, a dužnosnici su priopćili kako nema izvještaja o šteti ili ozlijeđenima, piše The Guardian. Američki geološki zavod (USGS) locirao je epicentar potresa na dubini od oko 10 kilometara, otprilike 370 kilometara sjeverozapadno od Juneaua na Aljasci i 250 kilometara zapadno od Whitehorsea u Yukonu. Nakon glavnog udara uslijedilo je nekoliko manjih naknadnih potresa. U Whitehorseu, Kraljevska kanadska konjička policija zaprimila je dva
Kurir pre 25 minuta
Blic pre 7 sati
Ključne reči

KanadaGuardian

