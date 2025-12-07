Kilometarske kolone: Kamioni na Batrovcima čekaju do tri sata, Kelebija i Šid do dva sata

Serbian News Media pre 1 sat
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju do tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na graničnom prelazu Šid sa Hrvatskom i prelazu Kelebija sa Mađarskom kamioni čekaju dva sata, a na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Naveli su da će granični prelaz Horgoš II, u dogovoru sa mađarskim graničnim organima raditi od 5 do 23 časa.
