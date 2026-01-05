Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teške telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 393 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 16 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala četrdesetosmogodišnjeg vozača „fijata“ koji je upravljao sa 1,61 promil alkohola u organizmu. Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave. S obzirom na intenzivne snežne padavine i otežane uslove odvijanja