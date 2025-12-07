Saopštenje FK Partizan o „slučaju Dušan Jovanović“

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Saopštenje FK Partizan o „slučaju Dušan Jovanović“

Fudbalski klub Partizan reagovao je na tekst Sport kluba saopštenjem za javnost na dan utakmice sa Radničkim 1923.

Tekst sa zvaničnog sajta crno-belih prenosimo u celosti i bez izmena. „Povodom pisanja koja su se prethodnih dana pojavila u pojedinim medijima, FK Partizan ističe da nisu tačni navodi da je u vezi sa statusom igrača Dušana Jovanovića došlo do bilo kakvog posebnog ili vanrednog odlučivanja, mimo uobičajene procedure kluba. Odluke o uključivanju u rad prvog tima donose stručni štab i sportski sektor, isključivo na osnovu sportskih kriterijuma. Dušan Jovanović, igrač
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

SAOPŠTENJE - Partizan: ''Nije samo Jovanović, tu su još osmorica!''

SAOPŠTENJE - Partizan: ''Nije samo Jovanović, tu su još osmorica!''

Sportske.net pre 1 sat
Partizan se oglasio zbog haosa, izdao hitno saopštenje

Partizan se oglasio zbog haosa, izdao hitno saopštenje

Nova pre 1 sat
Oglasio se Partizan zbog Dušana Jovanovića: Iz kluba poručili samo jedno!

Oglasio se Partizan zbog Dušana Jovanovića: Iz kluba poručili samo jedno!

Hot sport pre 1 sat
Partizan morao da se oglasi zbog Lanetovog sina! Hitno saopštenje crno-belih: Evo šta se dešava u "slučaju Dušan Jovanović"…

Partizan morao da se oglasi zbog Lanetovog sina! Hitno saopštenje crno-belih: Evo šta se dešava u "slučaju Dušan Jovanović"

Kurir pre 1 sat
Burno saopštenje Partizana: Oglasio se zbog Mijatovića i Lanetovog sina

Burno saopštenje Partizana: Oglasio se zbog Mijatovića i Lanetovog sina

Mondo pre 1 sat
Hitno saopštenje Partizana zbog sina Milana Jovanovića: Navodi iz medija nisu tačni

Hitno saopštenje Partizana zbog sina Milana Jovanovića: Navodi iz medija nisu tačni

Euronews pre 1 sat
Hitno saopštenje Partizana: Ovo je istina o sinu Laneta Jovanovića, crno-beli sve objasnili

Hitno saopštenje Partizana: Ovo je istina o sinu Laneta Jovanovića, crno-beli sve objasnili

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Predrag MijatovićFudbalPartizanDanko LazovićFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Šta ako?

Šta ako?

Sportske.net pre 32 minuta
Dimitrijević uzalud čekao Partizan: "Nadao sam se pozivu, tužno je što je Željko otišao"

Dimitrijević uzalud čekao Partizan: "Nadao sam se pozivu, tužno je što je Željko otišao"

Sportske.net pre 17 minuta
Nova ''prečka'' Predraga Mijatovića?

Nova ''prečka'' Predraga Mijatovića?

Sportske.net pre 48 minuta
INTERVJU - Srce Partizan AdmiralBeta je slomljeno u Evropi, ali obraz je čist

INTERVJU - Srce Partizan AdmiralBeta je slomljeno u Evropi, ali obraz je čist

Sportske.net pre 38 minuta
''Grobari'', šta kažete na ovakvu najavu? Rumuni prebrojali sve Partizanove trofeje, pamte i Saletovu trojku, Vujoševića…

''Grobari'', šta kažete na ovakvu najavu? Rumuni prebrojali sve Partizanove trofeje, pamte i Saletovu trojku, Vujoševića: ''Istorija u crno-belom!''

Sportske.net pre 3 minuta