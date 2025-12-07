Dodik: Srpskoj pokušavaju da podvale nepostojeći „dan D“ na evropskoj stazici BiH

Sputnik pre 2 sata
Dodik: Srpskoj pokušavaju da podvale nepostojeći „dan D“ na evropskoj stazici BiH

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je jednom bilo iskrcavanje u Normandiji savezničkih snaga u Drugom svetskom ratu, i jednom je bio Dan D, a da Republici Srpskoj svako malo pokušavaju da podvale neki nepostojeći 'dan D' na evropskoj stazici BiH.

"Sada su to Zakon o sudu i Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom veću. Prvo nam recite po kojim zakonima će taj sud i sudije suditi, a tužioci optuživati? Jedna zemlja, a dva zakonodavca ne biva. Ako će suditi po zakonima koje nameće stranac, onda zašto od nas tražite da ga usvojimo. Ako će suditi po zakonima koje donosi jedino moguće telo, Parlamentarna skupština, onda počistite nered koji je napravljen nametanjem i možemo da razgovaramo", napisao je Dodik u
