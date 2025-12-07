Dodik se obrušio na Evropsku uniju!

Pravda pre 3 sata
Dodik se obrušio na Evropsku uniju!

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da se Bosni i Hercegovini (BiH) svako malo pokušava podvaliti neki nepostojeći "dan D" na "evropskoj stazici".

- Jednom bilo iskrcavanje u Normandiji, jednom je bio "dan D". Nama svako malo pokušavaju da podvale neki nepostojeći "dan D" na evropskoj stazici BiH. Sada su to Zakon o sudu i Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savetu (VSTS) BIH - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks. Radi se o dva zakona, čije je usvajanje, uz imenovanje glavnog pregovarača BiH sa EU, ključni uslov za otvaranje pregovora o pristupanju BiH EU. - Prvo nam recite po kojim zakonima će taj sud
