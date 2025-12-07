Mediji: Evropa se plaši novog Trampovog plana za Ukrajinu

Sputnik pre 51 minuta
Mediji: Evropa se plaši novog Trampovog plana za Ukrajinu

U Evropi raste strah od pojave novog plana američkog predsednika Donalda Trampa o rešavanju ukrajinskog sukoba, piše Politiko.

Kako je za Politiko izjavio evropski komesar za odbranu Andrijus Kubiljus, „svakih šest meseci dobijamo nove planove i imam osećaj da ovde samo čekamo kakvi će planovi stići iz Vašingtona ove godine“. List napominje da budućnost Ukrajine ima „ključan značaj“ za bezbednost Evrope, ali da Brisel ne učestvuje u pregovorima. Specijalni predstavnik predsednika SAD Kit Kelog izjavio je da je „okončanje konflikta blizu“, ali da dogovor koče dva glavna pitanja — status
