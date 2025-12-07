Trampov čovek otkrio: Postoje "dve začkoljice" u mirovnom planu

Odlazeći izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Kit Kelog izjavio je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini "veoma blizu", i da zavisi od rešavanja dva pitanja - budućnosti ukrajinskog regiona Donbas i nuklearne elektrane Zaporožje.

Kelog, koji treba da se povuče sa funkcije specijalnog izaslanika za Ukrajinu u januaru naredne godine, rekao je na Reganovom nacionalnom forumu za odbranu u Kaliforniji u Simi Valiju, nedaleko od Los Anđelesa, da su napori za rešavanje sukoba u fazi koju je opisao kao "poslednjih deset metara", što je, kako je rekao, uvek bilo najteže, prenosi Rojters. Dva glavna nerešena pitanja, prema Kelogovim rečima, odnose se na teritoriju - pre svega budućnost Donbasa, i na