Aerodrom u Cirihu će do leta ukinuti ograničenja za tečnosti u prtljagu

Aerodrom u Cirihu počeo je postepeno uvođenje skenera nove generacije, zahvaljujući kojima putnici više neće morati da odvajaju tečnosti i elektronske uređaje iz ručnog prtljaga tokom bezbednosne kontrole.

Novi 3D skeneri, koji mogu da detektuju čvrste i tečne eksplozive, biće u potpunosti instalirani na svim kontrolnim punktovima do leta, saopštila je aerodromska policija, prenosi Svis info. Prvi set uređaja biće stavljen u funkciju od ponedeljka u prizemlju terminala. "To je veliki korak napred u tehnologiji bezbednosnih provera", rekao je zamenik šefa bezbednosti Reto Lanc. Uz nove skenere uvodi se i automatizovani sistem vraćanja kutija za prtljag, koji bi