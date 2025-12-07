Bivši fudbaler Zvezde srušio crveno-bele na Marakani, pa se "izvinio": Vojvodina je ovako došla do pobede

Fudbaleri Vojvodine su napravili ogroman uspeh u okviru 18. kola Superlige Srbije, pošto su još jednom ove sezone uspeli da slave protiv Crvene zvezde, ovoga puta u gostima sa 1:0 golom Njegoša Petrovića.

Vojvodina je već slavila protiv Crvene zvezde kada su igrali u Novom Sadu, tada su gubili sa 2:0 na poluvremenu, da bi potom preokrenuli i na kraju došli do pobede od 3:2, a sada su odigrali i dosta dobro na Marakani.. Nije se branila ekipa iz Novog Sada, izašli su hrabro i to se isplatilo u 54. minutu meča, kada je gol postigao Njegoš Petrović. Bivši fudbaler Crvene zvezde je povukao loptu, namestio se na svoju izuzetnu desnu nogu i pogodio je sam ugao gola