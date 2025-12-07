Ilon Mask pobesneo zbog drakonske kazne za "X": Pozvao na ukidanje Evropske unije

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ilon Mask pobesneo zbog drakonske kazne za "X": Pozvao na ukidanje Evropske unije
Američki milijarder Ilon Mask pozvao je na ukidanje Evropske unije nakon što je EU kaznila njegovu društvenu mrežu X sa 120 miliona evra zbog kršenja zakona o transparentnosti. "EU bi trebalo da bude ukinuta i suverenitet vraćen pojedinačnim državama, kako bi vlade bolje predstavljale svoj narod", napisao je Mask sinoć u objavi na mreži X. U nizu objava na toj mreži, milijarder je oštro kritikovao zvaničnike koji su izrekli ovu kaznu i zapretio da će preduzeti
