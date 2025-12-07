Krvavi rat klanova: Alibeg pobegao u poslednjem trenutku! Navijač (30) izrešetan sa 8 metaka na Novom Beogradu

Krvavi obračun u kriminalnom podzemlju ponovo je šokirao javnost kada je sinoć oko 21 čas u restoranu „Durmitor“ na Novom Beogradu, izrešetan navijač Partizana N.

K. (30). Meta napada bio je najverovatnije bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg, poznat po tome što je preživeo desetine atentata. Hladnokrvni egzekutor Prema svedočenjima očevidaca, napadač je nosio kapuljaču i prišao je stolu na prvom nivou restorana, blizu toaleta, gde su sedeli N. K. i Alajbegović. Napadač je najpre stajao iza žrtava oko 45 sekundi, navodno gledajući u telefon. Pucnjava je započela iznenada. Čim je nepoznati muškarac izvukao pištolj,