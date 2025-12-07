Vučević razgovarao sa polaznicima političke akademije Fondacije „Svetozar Miletić“

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević razgovarao je danas sa polaznicima desete generacije političke akademije Fondacije "Svetozar Miletić", a u razgovoru je istakao da podržava mlade koji žele da uče, napreduju i preuzmu aktivnu ulogu u društvu, jer je to investicija u stabilniju, sigurniju i uspešniju Srbiju. "Uživao sam u iskrenom i otvorenom razgovoru sa mladim, obrazovanim i motivisanim ljudima koji žele da razumeju društvene procese,