Novi Mercedes GLB

Auto blog pre 16 minuta
Novi Mercedes GLB

Nemačka kompanija opisuje novi kompaktni SUV kao „ogroman korak napred“ u odnosu na originalni GLB, ukazujući na znatno poboljšanu unutrašnjost.

Novi GLB je takođe usvojio smeliji prednji deo sa novim svetlosnim potpisima. Ove promene su omogućene prelaskom na novu Mercedes-Benz modularnu arhitekturu (MMA). SUS verzija koristi klasičnu masku sa hromiranim zvezdastim uzorkom i osvetljenim okvirom kao standardom, dok EV „reinterpretira“ taj tradicionalni izgled sa prepoznatljivim osvetljenim prednjim panelom, koji sadrži 94 pojedinačne zvezde. Inače, glavna vizuelna razlika u poređenju sa prethodnim
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Mercedes T-Model serije 124 slavi 40 godina

Mercedes T-Model serije 124 slavi 40 godina

Auto blog pre 4 sati
Mercedes-AMG GT3 u razmeri 1:8 je napravljen od čak 5463 delova

Mercedes-AMG GT3 u razmeri 1:8 je napravljen od čak 5463 delova

Auto blog pre 1 dan
Toyota GR GT: Novi V8 "Japanac" sa 640 konja FOTO

Toyota GR GT: Novi V8 "Japanac" sa 640 konja FOTO

B92 pre 1 dan
"Nevidljivi" radari stižu i kod nas, a evo kako izgledaju u Nemačkoj: Niko neće znati gde se nalaze, kazne dolaze automatski

"Nevidljivi" radari stižu i kod nas, a evo kako izgledaju u Nemačkoj: Niko neće znati gde se nalaze, kazne dolaze automatski

Kurir pre 1 dan
Teslin odgovor konkurenciji - "Model 3 Standard" stigao u Evropu po ceni od 36.990 evra

Teslin odgovor konkurenciji - "Model 3 Standard" stigao u Evropu po ceni od 36.990 evra

Blic pre 2 dana
Najjeftiniji Tesla Model 3 u Evropi: Šta kažete na cenu?

Najjeftiniji Tesla Model 3 u Evropi: Šta kažete na cenu?

B92 pre 2 dana
Tesla vraća najjeftiniji Model 3 u Evropu po ceni od 36.990 evra dok prodaja tone

Tesla vraća najjeftiniji Model 3 u Evropu po ceni od 36.990 evra dok prodaja tone

Telegraf pre 2 dana

Ključne reči

MercedesMercedes BenzNemačka

Automobili, najnovije vesti »

Novi Mercedes GLB

Novi Mercedes GLB

Auto blog pre 16 minuta
Novi Ford Mustang Mach-E dobija prave kvake

Novi Ford Mustang Mach-E dobija prave kvake

Auto blog pre 46 minuta
Italijani imaju novu saobraćajnu kameru koja uz pomoć veštačke inteligencije registruje sve prekršaje

Italijani imaju novu saobraćajnu kameru koja uz pomoć veštačke inteligencije registruje sve prekršaje

Auto blog pre 1 sat
Subaru Forester je “Japanski automobil godine 2025-2026”

Subaru Forester je “Japanski automobil godine 2025-2026”

Auto blog pre 2 sata
BYD Seal 07 EV

BYD Seal 07 EV

Auto blog pre 3 sata