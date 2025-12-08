Ministar pravde kaže da ne zna kojoj tužiteljki nije dozvoljen pristup Ćacilendu
Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da mu ne bi bilo prihvatljivo da tužilac ne može da izvrši uviđaj u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije i pitao kome i kada to nije dozvoljeno.
On je na RT Vojvodine rekao da je čuo takve tvrdnje i da je to navedeno kao jedan od razloga za protest sudija i tužilaca, ali da "nikada nisu konkretizovani" navodi da jednoj tužiteljki nije bilo dozvoljeno da izvrši uviđaj u "Ćacilendu".
Portal Nova.rs je 25. novembra objavio da je dežurnoj tužiteljki Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu onemogućeno da izvrši uviđaj u "Ćacilendu" pošto je jedna žena prijavila da su joj tamo maskirani muškarci oteli telefon. Po onome što je objavljeno, tužiteljka je insistirala da izvrši uviđaj u pratnji policije, kako je predviđeno propisom, ali su joj u Policijskoj stanici Stari grad rekli da to nije bezbedno i "priznali da ni oni sami ne smeju da priđu 'Ćacilendu', a kamoli da uđu u njega".
{Related:235651}
Povodom skupa podrške Tužilaštvu za organizovani kriminal održanom u nedelju u Beogradu zbog izmena pravosudnih propisa i organizacije tužilaštava, ministar Vujić je rekao da "svako ima pravo da iskaže mišljenje, pa i sudije i tužioci. Problem je kad neko naglašava da je sudija ili tužilac jer se postavlja pitanje njihove nepristrasnosti kada sude.
Ocenio je da su ustavnim reformama ojačane nezavisnost i samostalnost sudstva i tužilaštva, ali da se to odnosi na rad u predmetu.
"Treba izvršiti analizu, prošlo je četiri godine od promene Ustava, da se vidi šta se poboljšalo, da li su ubrzane reforme. Cilj nam je pridruživanje EU i želimo da harmonizujemo pravni okvir", rekao je ministar.
Na pitanje da li je u toku sukob SNS protiv tužilaštva i sudstva, rekao je da to ne vidi kao sukob, već da svako radi u svojoj nadležnosti, a funkcija Skupštine Srbije je nadzorna.
(Beta, 08.12.2025)