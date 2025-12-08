Ministar pravde kaže da ne zna kojoj tužiteljki nije dozvoljen pristup "Ćacilendu"

Beta pre 2 sata

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da mu ne bi bilo prihvatljivo da tužilac ne može da izvrši uviđaj u šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije i pitao kome i kada to nije dozvoljeno.

On je na RT Vojvodine rekao da je čuo takve tvrdnje i da je to navedeno kao jedan od razloga za protest sudija i tužilaca, ali da "nikada nisu konkretizovani" navodi da jednoj tužiteljki nije bilo dozvoljeno da izvrši uviđaj u "Ćacilendu".

Portal Nova.rs je 25. novembra objavio da je dežurnoj tužiteljki Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu onemogućeno da izvrši uviđaj u "Ćacilendu" pošto je jedna žena prijavila da su joj tamo maskirani muškarci oteli telefon. Po onome što je objavljeno, tužiteljka je insistirala da izvrši uviđaj u pratnji policije, kako je predviđeno propisom, ali su joj u Policijskoj stanici Stari grad rekli da to nije bezbedno i "priznali da ni oni sami ne smeju da priđu 'Ćacilendu', a kamoli da uđu u njega".

Povodom skupa podrške Tužilaštvu za organizovani kriminal održanom u nedelju u Beogradu zbog izmena pravosudnih propisa i organizacije tužilaštava, ministar Vujić je rekao da "svako ima pravo da iskaže mišljenje, pa i sudije i tužioci. Problem je kad neko naglašava da je sudija ili tužilac jer se postavlja pitanje njihove nepristrasnosti kada sude.

Ocenio je da su ustavnim reformama ojačane nezavisnost i samostalnost sudstva i tužilaštva, ali da se to odnosi na rad u predmetu.

"Treba izvršiti analizu, prošlo je četiri godine od promene Ustava, da se vidi šta se poboljšalo, da li su ubrzane reforme. Cilj nam je pridruživanje EU i želimo da harmonizujemo pravni okvir", rekao je ministar.

Na pitanje da li je u toku sukob SNS protiv tužilaštva i sudstva, rekao je da to ne vidi kao sukob, već da svako radi u svojoj nadležnosti, a funkcija Skupštine Srbije je nadzorna.

(Beta, 08.12.2025)