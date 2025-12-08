Ministar pravde za RTV: Sudije i tužioci imaju pravo na protest, ali kao građani; u suprotnom se narušava nepristrasnost pravosuđa

BEOGRAD - Svaki građanin ove zemlje ima pravo da iskaže svoje mišljenje, a sudije i tužioce koji su juče protestovali ispred Ustavnog suda tretiramo kao i ostale građane koji su izašli, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić za Radio-televiziju Vojvodine.

Vujić je, gostujući u emisiji Pravi ugao, rekao da je protest sudija i tužilaca, zbog navodnih političkih pritisaka na pravosuđe, koje vide i u najavljenim promenama pravosudnih zakona, a koji navodno vode ka reorganizaciji tužilaštva, njihovo građansko pravo. "Ono što je problematično je kada neko izričito naglašava da je sudija ili tužilac, zato što onda dolazimo u specifičnu situaciju i može da se postavi pitanje njihove nepristrasnosti kada sude. E, zato imamo