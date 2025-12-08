Poverenik Milan Antonijević: Nacionalni interes Srbije je ravnopravnost i da se vrati dostojanstvo i vera u institucije

Danas pre 36 minuta  |  RTS
Poverenik Milan Antonijević: Nacionalni interes Srbije je ravnopravnost i da se vrati dostojanstvo i vera u institucije

Novoizabrani poverenik za ravnopravnost Milan Antonijević rekao je za RTS da nije jednostavan trenutak u kome preuzima dužnost poverenika i da postoje različiti interesi, ali da je nacionalni interes Srbije ravnopravnost, da se vrati dostojanstvo i vera u institucije.

Istakao je da će njegov prvi posao biti oblast u kojoj ima najviše diskriminacije, a to je diskriminacija žena. Skupština Srbije izabrala je Milana Antonijevića za novog poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Funkciju poverenika za zaštitu ravnopravnosti do sada je obavljala Brankica Janković, u dva petogodišnja mandata. U nadležnosti poverenika za zaštitu rvnopravnosti su – sprečavanje svih oblika, vidova i slučajeva diskriminacije, zaštita ravnopravnosti fizičkih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Antonijević: Nacionalni interes Srbije - ravnopravnost i da se vrati vera u institucije

Antonijević: Nacionalni interes Srbije - ravnopravnost i da se vrati vera u institucije

N1 Info pre 35 minuta
Antonijević: Za poverenika važna svaka osoba u državi, može da mi se obrati svako

Antonijević: Za poverenika važna svaka osoba u državi, može da mi se obrati svako

Radio 021 pre 46 minuta
Antonijević za RTS: Nacionalni interes Srbije je ravnopravnost i da se vrati dostojanstvo

Antonijević za RTS: Nacionalni interes Srbije je ravnopravnost i da se vrati dostojanstvo

RTS pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSkupština Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Pet zanata za koje je naglo poraslo interesovanje među đacima: Kolike plate mogu da očekuju

Pet zanata za koje je naglo poraslo interesovanje među đacima: Kolike plate mogu da očekuju

N1 Info pre 15 minuta
Studentska pobuna između uspeha i apsurda

Studentska pobuna između uspeha i apsurda

Danas pre 1 minut
Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Kamatica pre 16 minuta
Ne kupuj, udomi

Ne kupuj, udomi

Peščanik pre 11 minuta
Počinje prijava nelegalnih objekata, platforma otvorena u 4 sata

Počinje prijava nelegalnih objekata, platforma otvorena u 4 sata

RTV pre 6 minuta