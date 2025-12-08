Poverenik Milan Antonijević: Nacionalni interes Srbije je ravnopravnost i da se vrati dostojanstvo i vera u institucije

Novoizabrani poverenik za ravnopravnost Milan Antonijević rekao je za RTS da nije jednostavan trenutak u kome preuzima dužnost poverenika i da postoje različiti interesi, ali da je nacionalni interes Srbije ravnopravnost, da se vrati dostojanstvo i vera u institucije.

Istakao je da će njegov prvi posao biti oblast u kojoj ima najviše diskriminacije, a to je diskriminacija žena. Skupština Srbije izabrala je Milana Antonijevića za novog poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Funkciju poverenika za zaštitu ravnopravnosti do sada je obavljala Brankica Janković, u dva petogodišnja mandata. U nadležnosti poverenika za zaštitu rvnopravnosti su – sprečavanje svih oblika, vidova i slučajeva diskriminacije, zaštita ravnopravnosti fizičkih