Prijava za legalizaciju objekata po novom Zakonu počela jutros u 4 sata

Prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti počelo je jutros u četiri sata.

Naime, tada je otvorena digitalna platforma na kojoj to može da se uradi. Građani će nelegalne objekte moći da prijave na tri načina – preko onlajn platforme, u svim opštinama i u više od 580 objekata Pošta Srbije. Za taj pojednostavljeni postupak, uz minimum dokumentacije, imaće tačno dva meseca. Procenjuje se da nelegalnih objekata u Srbiji ima oko pet miliona, prenosi RTS. Za podnošenje zahteva za legalizaciju potrebna je važeća lična karta ili pasoš i bilo