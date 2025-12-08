Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

Na zagrebačkom Sljemenu večeras je održana komemoracija porodici Zec, koju su u noći između 7. i 8 decembra 1991. godine ubili pripadnici rezervne jednice MUP-a, na čijem čelu je bio Tomislav Merčep.

Komemoraciji su prisustvovali predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, pomoćnik grdonačelnika Zagreba Luka Koralet, saborski zastupnici Damir Bakić i Boris Milošević, predsednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić i mnogi drugi. Mihajlo Zec je ubijen kada je pokušao da pobegne iz svoje kuće na Trešnjevci, u koju su oko 23 sata upale naoružane osobe, a njegovu suprugu Mariju i dvanaestogodišnju ćerku Aleksandru ubice su odvele do