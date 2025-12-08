Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Danas pre 38 minuta  |  A. Pavlović
Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su poraz na domaćem terenu od Vojvodine rezultatom 1:0 (0:0) u 18. kolu Superlige Srbije.

Na taj način izgubili su lidersku pociziju na tabeli domaćeg šampionata, pa se sada na prvom mestu nalazi Partizan. Jedini strelac na meču bio je bivši fudbaler beogradskog kluba, Njegoš Petrović u 54. minutu. On je preciznim udarcem sa oko 20 metara savladao golmana Zvezde Mateusa. Ovo je prvi prvenstveni poraz Zvezde na svom terenu nakon više od osam godina. U narednom kolu, Crvena zvezda će u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u, dok će Vojvodina u Novom Sadu dočekati
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga: Velika je stvar pobediti Zvezdu u Beogradu

Danas pre 3 sata
Vladan Milojević posle poraza od Vojvodine: Idemo dalje, izdržaćemo

Vladan Milojević posle poraza od Vojvodine: Idemo dalje, izdržaćemo

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanVojvodinaNovi SadBačkaSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Danas pre 38 minuta
Još loših vesti za Zvezdu! Šturm se naoštrio za četvrtak!

Još loših vesti za Zvezdu! Šturm se naoštrio za četvrtak!

Kurir pre 7 minuta
Fudbaleri Selte trijumfovali protiv Reala u Madridu

Fudbaleri Selte trijumfovali protiv Reala u Madridu

Politika pre 17 minuta
Ivaniševićeva trenerska priča ''završena sa Novakom''?

Ivaniševićeva trenerska priča ''završena sa Novakom''?

Sportske.net pre 1 sat
(VIDEO) Veliko iznenađenje u La Ligi, Selta odnela tri boda iz prestonice

(VIDEO) Veliko iznenađenje u La Ligi, Selta odnela tri boda iz prestonice

Danas pre 1 sat