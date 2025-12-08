Superliga Srbije: Vojvodina iznenadila Zvezdu i slavila u Beogradu

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su poraz na domaćem terenu od Vojvodine rezultatom 1:0 (0:0) u 18. kolu Superlige Srbije.

Na taj način izgubili su lidersku pociziju na tabeli domaćeg šampionata, pa se sada na prvom mestu nalazi Partizan. Jedini strelac na meču bio je bivši fudbaler beogradskog kluba, Njegoš Petrović u 54. minutu. On je preciznim udarcem sa oko 20 metara savladao golmana Zvezde Mateusa. Ovo je prvi prvenstveni poraz Zvezde na svom terenu nakon više od osam godina. U narednom kolu, Crvena zvezda će u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u, dok će Vojvodina u Novom Sadu dočekati