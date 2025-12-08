Sindikat Centar: Najveća prestonička gradska kompanija više od tri godine nema direktora, brutalno kršenje Zakona o javnim preduzećima

Ilustracija (Foto: Dejan Aleksić) Najveće gradsko preduzeće, GSP Beograd, još uvek nema direktora, već vršioca dužnosti kome je Skupština grada više puta od avgusta 2022. godine produžavala mandat, iako je to brutalno kršenje Zakona o javnim preduzećima i Statuta preduzeća, kojima je jasno propisano da jedno lice može najviše dva puta po šest meseci da bude imenovano za vršioca dužnosti, upozorili su iz sindikata Centar GSP Beograd. - Paradoksalno je da aktuelni