Sindikat Centar: Najveća prestonička gradska kompanija više od tri godine nema direktora, brutalno kršenje Zakona o javnim preduzećima

Ekapija pre 1 sat
Sindikat Centar: Najveća prestonička gradska kompanija više od tri godine nema direktora, brutalno kršenje Zakona o javnim…
Ilustracija (Foto: Dejan Aleksić) Najveće gradsko preduzeće, GSP Beograd, još uvek nema direktora, već vršioca dužnosti kome je Skupština grada više puta od avgusta 2022. godine produžavala mandat, iako je to brutalno kršenje Zakona o javnim preduzećima i Statuta preduzeća, kojima je jasno propisano da jedno lice može najviše dva puta po šest meseci da bude imenovano za vršioca dužnosti, upozorili su iz sindikata Centar GSP Beograd. - Paradoksalno je da aktuelni
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

GSP Beograd više od tri godine bez direktora

GSP Beograd više od tri godine bez direktora

Mašina pre 9 minuta
Sindikat GSP „Beograd“ upozorava: Tri godine bez imenovanog direktora, traži se konkurs i poslovna strategija

Sindikat GSP „Beograd“ upozorava: Tri godine bez imenovanog direktora, traži se konkurs i poslovna strategija

Serbian News Media pre 19 minuta
Sindikat: V.d. direktoru GSP-a Skupština grada Beograda više puta nezakonito produžavala mandat

Sindikat: V.d. direktoru GSP-a Skupština grada Beograda više puta nezakonito produžavala mandat

N1 Info pre 2 sata
Sindikat GSP-a: V.d. direktoru Skupština Beograda više puta nezakonito produžavala mandat

Sindikat GSP-a: V.d. direktoru Skupština Beograda više puta nezakonito produžavala mandat

Nova pre 2 sata
Sindikat: V.d. direktoru GSP-a Skupština grada Beograda više puta nezakonito produžavala mandat

Sindikat: V.d. direktoru GSP-a Skupština grada Beograda više puta nezakonito produžavala mandat

Novi magazin pre 2 sata
Sindikat: GSP ima v.d. direktora od avgusta 2022. godine, što je brutalno kršenje zakona

Sindikat: GSP ima v.d. direktora od avgusta 2022. godine, što je brutalno kršenje zakona

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPSindikatGsp beograd

Ekonomija, najnovije vesti »

GSP Beograd više od tri godine bez direktora

GSP Beograd više od tri godine bez direktora

Mašina pre 9 minuta
Hollywood se sada zove Netflix

Hollywood se sada zove Netflix

Velike priče pre 4 minuta
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo konkurs za nabavku mašina za biljnu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo konkurs za nabavku mašina za biljnu proizvodnju

RTV pre 14 minuta
Država dokapitalizuje Aerodrom da bi finansirala obnovu Muzeja vazduhoplovstva

Država dokapitalizuje Aerodrom da bi finansirala obnovu Muzeja vazduhoplovstva

N1 Info pre 14 minuta
Aerodrom „Nikola Tesla“ prikuplja novac emisijom akcija

Aerodrom „Nikola Tesla“ prikuplja novac emisijom akcija

Nedeljnik pre 9 minuta