Vredan trijumf za kraj kalendarske godine

Rukometaši Radničkog su u susretu 13. kola Arkus lige sigurnom igrom savladali ekipu Crvene zvezde iz Beograda rezultatom 28:24, poluvreme 15:10 i tako im se u potpunosti revanširali za poraz u jesenjem delu prvenstva.

Na završetku kalendarske godine, crveni se nalaze na sedmom mestu sa 11 osvojenih bodova. Nakon serije teških utakmica i lošijih rezultata, Kragujevčani su dočekali beogradske crveno-bele višestruko motivisani, kako bi im se revanširali za jesenji poraz i kako bi na zimsku pauzu otišli sa upisana dva nova boda. Odlučno su ušli u utakmicu, rešeni da protivniku od samog starta daju do znanja u kom će pravcu duel ići. Meč je započeo rezultatskom klackalicom sve do