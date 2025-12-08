Poreska uprava: Do 15. decembra rok za obaveštenja o isplati lične zarade za preduzetnike

Poreska uprava Srbije saopštila je danas da 15. decembra preduzetnicima i preduzetnicima poljoprivrednicima ističe rok za podnošenje obaveštenja o opredeljenju za isplatu lične zarade, odnosno prestanku isplate iste, za period od 1. januara 2026. godine.

Obaveštenje se podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave ePorezi, navedeno je u saopštenju, uz podsećanje da se ne podnosi svake godine. Nakon što se podnese obaveštenje, obveznik zadržava status obveznika koji je na isplati lične zarade, sve do podnošenja obaveštenja o prestanku isplate iste. Objašnjeno je da lična zarada, shodno Zakonu o porezu na dohodak građana, predstavlja novčani iznos za koji obveznik preduzetnik i preduzetnik