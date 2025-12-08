Japan se suočava sa krizom demencije: Više od 18.000 starijih ljudi napustilo domove i odlutalo, više od 500 nađeno mrtvo! Vlada planira zaokret ka tehnologiji

Prošle godine, više od 18.000 starijih osoba koje žive sa demencijom napustilo je svoje domove i odlutalo po Japanu, a oko 500 njih je kasnije pronađeno mrtvo, prenela je britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC) u tekstu da u Japanu vlada "kriza demencije".

Policija je navela da se broj takvih slučajeva udvostručio od 2012. godine, što ukazuje na rastući pritisak na Japan poznat po dugovečnosti stanovništva. Krizu dodatno pogoršava smanjenje radne snage i stroga ograničenja za strane radnike koji dolaze da pružaju negu. Japanska vlada je identifikovala demenciju kao jedan od svojih najhitnijih političkih izazova, a ministarstvo zdravlja procenjuje da će troškovi zdravstvene i socijalne zaštite povezani sa demencijom