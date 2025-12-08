Zajedno su od vrtića, a sad su proslavili zajedno 100. rođendan! Marija i Ludvig otkrili recept za srećan brak: "Sve u umerenim količinama!" (foto)
Kurir pre 2 sata | Bild
Marija i Ludvig Jekel zajedno su proslavili svoj 100. rođendan – Marija pre nekoliko dana, mesec dana nakon svog supruga Ludviga.
Kada su Marija i Ludvig Jekel rođeni, 1925. godine, automobili i telefoni još su bili luksuz, a u bioskopima su se prikazivali nemi filmovi. Marija ima skroman recept za stogodišnjake i zna kako da se bude srećan u braku. - Sve u umerenim količinama - kaže bivša kancelarijska službenica o sebi i Ludvigu, bivšem rudaru, za koga se udala pre 73 godine. Njihova ćerka Petra Hartung dodaje da su zajedno išli u vrtić i školu. Njeni roditelji su se igrali zajedno još kao